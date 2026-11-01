La Municipalidad cumplirá normalmente con la recolección de residuos docimiciliarios durante el feriado de este lunes

El trabajo del personal municipal de los Centros Operativos se realizará en los horarios y recorridos habituales para todos los barrios; a la mañana a partir de las 7, y desde las 16, por la tarde.
La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital comunicó que cumplirá con la recolección de residuos domicialiaria de manera habitual, durante este lunes 2 feriado por el Día de los Fieles Difuntos.
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El trabajo del personal municipal de los Centros Operativos se realizará en los horarios y recorridos habituales para todos los barrios; a la mañana a partir de las 7, y desde las 16, por la tarde.
Asimismo, se recordó a los vecinos sacar los residuos domiciliarios debidamente embolsados en los minutos previos al paso del camión recolector.