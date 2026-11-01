La Municipalidad cumplirá normalmente con la recolección de residuos docimiciliarios durante el feriado de este lunes

El trabajo del personal municipal de los Centros Operativos se realizará en los horarios y recorridos habituales para todos los barrios; a la mañana a partir de las 7, y desde las 16, por la tarde.

Hoy 22:50

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital comunicó que cumplirá con la recolección de residuos domicialiaria de manera habitual, durante este lunes 2 feriado por el Día de los Fieles Difuntos.

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El trabajo del personal municipal de los Centros Operativos se realizará en los horarios y recorridos habituales para todos los barrios; a la mañana a partir de las 7, y desde las 16, por la tarde.

Asimismo, se recordó a los vecinos sacar los residuos domiciliarios debidamente embolsados en los minutos previos al paso del camión recolector.