Riquelme, tras el triunfo de Boca: "Siempre el que pierde va a pedir"

El presidente del Xeneize habló luego de ganarle a River. "Villa fue el mejor y es el mejor del fútbol argentino" y muchas frases más.

Hoy 23:25

Juan Román Riquelme se mostró feliz tras la victoria de Boca ante River por 1 a 0 en La Bombonera y, luego del Superclásico, dejó varias declaraciones sobre el presente del equipo. Entre ellas, destacó especialmente el esfuerzo de Leandro Paredes, quien volvió a jugar pese a no encontrarse en plenitud física.

El presidente xeneize reconoció que el capitán está lejos de su mejor versión futbolística debido a las molestias físicas que arrastra, pero valoró su compromiso con la institución. “Leandro volvió a ganar el clásico. Y creo que ha jugado a un 30% de lo que puede jugar él. Está con una carga física muy grande. Está jugando porque es hincha, ama al club, es capitán”, expresó.

Además, Riquelme celebró que el triunfo ante el Millonario le permitiera a Boca asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. “Contento porque pudimos ganar el partido, sumar de a tres, que hoy hemos logrado clasificar a la Libertadores, que siempre es importante”, manifestó.

El dirigente también destacó el rendimiento colectivo y respaldó al entrenador Rodolfo Arruabarrena y a su cuerpo técnico. Según expresó, tanto el actual cuerpo técnico como el anterior tuvieron responsabilidad en la campaña que le permitió al equipo alcanzar el objetivo.

Por otra parte, tuvo palabras de elogio para Sebastián Villa, a quien consideró el mejor futbolista del fútbol argentino, y resaltó la importancia del acompañamiento de los hinchas en La Bombonera. “El recibimiento fue extraordinario. El hincha de Boca es único, la Bombonera es única”, sostuvo.

Finalmente, Riquelme pidió disfrutar del triunfo en el Superclásico, aunque remarcó que el plantel deberá cambiar rápidamente el foco para afrontar los próximos compromisos de la temporada.