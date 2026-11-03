Central Córdoba ya tiene día y horario confirmado para enfrentar a Lanús en la última fecha del Torneo Clausura

El encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde el Ferroviario será local ante el Granate en el cierre de la fase regular del certamen.

02/11/2026

Central Córdoba ya conoce cuándo disputará su último partido de la fase regular del Torneo Clausura 2026. La Liga Profesional confirmó que el conjunto santiagueño enfrentará a Lanús el domingo 8 de noviembre, desde las 17, por la 16ª fecha del campeonato.

El encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde el Ferroviario será local ante el Granate en el cierre de la fase regular del certamen.

De esta manera, el equipo santiagueño ya tiene definido el día y horario de su próximo compromiso, en una jornada que marcará el cierre de la etapa clasificatoria y determinará los equipos que avanzarán a los octavos de final del Torneo Clausura.