Tras el Superclásico, Nicolás Ramírez quedó afuera de las designaciones arbitrales de la fecha 16

El árbitro que dirigió Boca-River no fue incluido en la nómina para la próxima jornada del Torneo Clausura. Su actuación en La Bombonera y las polémicas que dejó el clásico quedaron bajo la lupa.

Hoy 19:35

Nicolás Ramírez no tendrá actividad en la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Luego de dirigir el Superclásico entre Boca y River, disputado el domingo pasado en La Bombonera, el árbitro no fue designado para ninguno de los encuentros de la próxima jornada.

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La decisión se conoció después de un partido que tuvo varias situaciones polémicas y terminó con victoria de Boca por 1 a 0. Durante el encuentro, Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, ambos futbolistas de River, en dos acciones que generaron fuertes reclamos del conjunto visitante.

Además, hubo cuestionamientos por otras decisiones arbitrales y por los criterios utilizados durante el desarrollo del clásico. La actuación del juez también fue analizada por distintos especialistas, que pusieron el foco en algunas jugadas puntuales.

La ausencia de Ramírez en las designaciones de la fecha 16 se produce después de su actuación en el partido más importante del fútbol argentino, aunque no implica una sanción oficial comunicada por la AFA.

De esta manera, el árbitro tendrá un fin de semana sin dirigir en el campeonato, en una jornada que marcará el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.