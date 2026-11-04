Se filtró la tabla del Campeonato de Destructores de la F1: dónde se ubica Franco Colapinto

Es la tabla que revela los gastos de los pilotos por reparaciones. Quién es el que más daños generó en lo que va de la temporada

03/11/2026

El denominado Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1 volvió a generar repercusiones tras el Gran Premio de México. El ranking, que estima los gastos en reparaciones de los monoplazas durante la temporada 2026, ubicó a Franco Colapinto en el décimo puesto, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, aparece segundo.

El argentino acumula un costo estimado de 1.122.000 dólares en daños, una cifra considerablemente inferior a los 2.041.000 dólares registrados por Gasly. La diferencia entre ambos asciende a 919.000 dólares, lo que refleja el contraste en los gastos atribuidos a los dos pilotos de la escudería francesa.

El ranking es encabezado por Oliver Bearman, de Haas, con 2.243.000 dólares. Detrás aparecen Gasly y Charles Leclerc, de Ferrari, con 2.038.000 dólares. El cuarto lugar pertenece a Alex Albon, de Williams, con 1.956.000 dólares.

En cuanto a los equipos, Alpine acumula 3.163.000 dólares en reparaciones entre sus dos pilotos y ocupa el segundo lugar entre las escuderías con mayores gastos. La lista es liderada por Red Bull, con 3.450.000 dólares.

El llamado Campeonato de Destructores no es una clasificación oficial de la Fórmula 1, sino una estadística elaborada por aficionados que calcula los costos aproximados de piezas dañadas, como alerones, suspensiones, cajas de cambios y chasis. Los valores son estimativos y no representan necesariamente los gastos reales de los equipos.

La actualización, realizada después de la 19ª fecha del campeonato, también dejó a pilotos como George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Lando Norris por debajo de Colapinto en esta particular clasificación.