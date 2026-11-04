El Senado avanzó con el proyecto de una nueva ley de discapacidad y mantiene las pensiones

Un plenario de comisiones firmó dictamen a la iniciativa que ya cuenta con aprobación de Diputados y busca reemplazar el régimen de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre.

Hoy 17:51

El Senado dio un nuevo paso hacia la sanción de una nueva ley de discapacidad, luego de que un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano firmara dictamen al proyecto aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

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La iniciativa busca establecer un marco permanente para el sector y reemplazar el esquema de emergencia que vence el 31 de diciembre de 2026. Entre sus principales disposiciones, mantiene las pensiones no contributivas, establece mecanismos de actualización por inflación y contempla un nomenclador universal de prestaciones con aranceles unificados.

Durante el debate, la senadora Alicia Kirchner, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, defendió la necesidad de avanzar con el tratamiento antes de que finalice el año. “Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”, sostuvo.

En la misma línea, el senador Carlos Linares retiró una propuesta para prorrogar la emergencia y advirtió sobre la incertidumbre que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias. Si bien consideró que el proyecto no responde a todas las demandas del sector, señaló que representa una alternativa para evitar que la situación quede sin una respuesta normativa.

Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, afirmó que la iniciativa busca brindar previsibilidad y establecer controles sobre el sistema. También destacó la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con el acceso a un empleo formal, además de los beneficios previstos para los empleadores.

Entre los puntos centrales, el proyecto establece que las pensiones no contributivas equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal para acreditar la condición de beneficiario.

También garantiza la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado, siempre que los ingresos de la persona no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La misma posibilidad alcanza a quienes estén inscriptos en regímenes tributarios, bajo ese límite de ingresos.

En materia de salud, la iniciativa contempla el acceso de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad a las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.

El texto también incorpora previsiones presupuestarias específicas para financiar el sistema. Establece partidas del Ministerio de Salud y contempla compensaciones del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes. Además, dispone que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso de los beneficiarios no pierda poder adquisitivo frente al año anterior.

Otro capítulo incorpora auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el SINTyS. El proyecto prevé la posibilidad de suspender preventivamente beneficios ante incumplimientos objetivos, aunque establece un procedimiento que incluye notificación y la posibilidad de rehabilitación provisoria.

Por último, la iniciativa contempla un mecanismo para cancelar las deudas que pudieran existir con prestadores al momento de la eventual sanción de la ley. El Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y completar la cancelación en un plazo de 90 días.

Con la firma del dictamen, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto del Senado, donde se definirá si obtiene la sanción definitiva.