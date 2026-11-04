Milei evitó la apertura de la Cumbre Iberoamericana y se reunirá con Abascal y Ayuso en Madrid

El Presidente no participó de la ceremonia inaugural ni asistirá a la cena ofrecida por el rey Felipe VI. En cambio, mantendrá encuentros con referentes de Vox y del Partido Popular, en medio de la tensión con el gobierno de Pedro Sánchez.

Hoy 18:34

El presidente Javier Milei llegó a España, pero decidió mantenerse al margen de algunas de las principales actividades protocolares de la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid. No asistió a la ceremonia de apertura y tampoco tiene previsto participar de la cena que ofrecerá el rey Felipe VI en el Palacio Real.

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De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario argentino sí estará presente este jueves en la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, prevista para las 5 (hora argentina) en la Galería de las Colecciones Reales. Allí coincidirá con el presidente español, Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación marcada por fuertes diferencias y declaraciones cruzadas.

Durante su estadía, Milei priorizará los encuentros con dirigentes de la derecha española. Este miércoles, a las 18.30 (hora argentina), tiene previsto reunirse con Santiago Abascal, diputado nacional y líder de Vox. El jueves, después de la cumbre, mantendrá otro encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid e integrante del Partido Popular.

La agenda vuelve a poner en evidencia el distanciamiento entre el Gobierno argentino y la administración de Sánchez. Hace dos semanas, Milei había calificado al jefe del Ejecutivo español como “impresentable dictador” y “corrupto” durante su anterior visita al país.

La tensión también se reflejó en las declaraciones recientes del mandatario español, quien sostuvo que “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta a las intervenciones de Milei en la política interna española.

A diferencia de otros presidentes que participan de la cumbre, el jefe de Estado argentino no tiene previstas reuniones bilaterales con los demás mandatarios ni encuentros con Felipe VI. Entre los líderes que sí mantendrán audiencias con el monarca figuran José Antonio Kast, de Chile; Nasry Asfura, de Honduras; César Bernardo Arévalo, de Guatemala; Laura Fernández Delgado, de Costa Rica; Santiago Peña, de Paraguay, y Rodrigo Paz, de Bolivia. También está prevista una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno participó este miércoles de la reunión plenaria de ministros de Relaciones Exteriores iberoamericanos. Allí coincidió con su par español, José Manuel Albares, cuya cartera había cuestionado previamente las declaraciones de Milei contra Sánchez y su participación en la disputa política interna del país.

La visita del Presidente se produce en un contexto de campaña electoral en España, donde los comicios están previstos para el 29 de noviembre. En ese escenario, desde la Casa Rosada no descartaban que la cumbre pudiera convertirse en una nueva oportunidad para expresar diferencias con el Gobierno de Sánchez.

Sin embargo, las intervenciones de Milei también generaron cuestionamientos dentro de la oposición española. El expresidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, criticó el tono de los ataques contra el jefe del Ejecutivo y consideró que el mandatario argentino podría expresar sus diferencias de otra manera.

“Se puede ser más fino, decir ‘no estoy de acuerdo’ con algunas de sus cosas, pero en fin, vamos a llevarnos bien”, sostuvo Rajoy, quien además remarcó que la política exterior debe procurar mantener buenas relaciones, más allá de las diferencias ideológicas.