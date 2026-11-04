Flor de la V confesó que tiene miedo de salir a la calle con sus hijos tras el ataque a mujeres trans en Palermo

La conductora se quebró durante una entrevista en Olga y contó que pasó la noche angustiada por la agresión. También expresó su preocupación por la violencia y el clima de hostilidad hacia la comunidad trans.

Hoy 19:05

Flor de la V volvió a pronunciarse sobre el ataque contra mujeres trans en los bosques de Palermo y relató el temor que siente por ella y su familia después de lo ocurrido. Este miércoles, durante su participación en el programa Amanece que no es poco, del canal de streaming Olga, se mostró emocionada y reconoció que pasó la noche angustiada y sin poder dejar de llorar.

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Con la voz quebrada, la conductora contó que la violencia también repercute en su vida cotidiana y que tiene miedo de salir a la calle junto a sus hijos.

“Tengo que confesarles que tengo miedo, mucho miedo, miedo de salir con mis hijos a la calle, que nos agredan y nos digan algo, porque yo sola me lo puedo bancar, pero con mis hijos no sé qué pueden llegar a hacer”, expresó.

Durante la charla, también describió el impacto emocional que le provocó conocer el episodio. “Cuando pasan este tipo de cosas, a mí me provoca dolor, me fui a dormir angustiada y no podía parar de llorar”, manifestó.

Además, señaló el desgaste que le genera tener que justificar constantemente aspectos de su vida personal y su identidad. “Tengo miedo porque me siento sola y cansada, cansada de todo el tiempo tener que estar dando explicaciones sobre mi vida, mi sexualidad, harta de tener que pararme de manos”, sostuvo.

Por último, lamentó que, a sus 50 años, todavía tenga que hablar públicamente sobre situaciones de discriminación y violencia. “Estoy harta, no pensé que iba a tener 50 años e iba a tener que estar hablando de esto, nunca en mi vida me imaginé una cosa así”, concluyó.