Boca pierde soldados para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con Williams Alarcón, convocado por la Selección de Chile para la fecha FIFA de noviembre. Además, el Xeneize podría sufrir otras bajas.

Hoy 19:40

Boca Juniors recibió una mala noticia de cara a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, que se disputará el próximo sábado 14 de noviembre. El mediocampista Williams Alarcón fue convocado por la Selección de Chile y no estará disponible para el encuentro decisivo.

El volante integrará el plantel chileno para los amistosos frente a Colombia, programados para el 13 y 17 de noviembre. Por este motivo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena deberá buscar una alternativa en el mediocampo para enfrentar al Taladro.

La preocupación en Boca podría aumentar, ya que todavía están pendientes las convocatorias de otras selecciones. Álvaro Montero podría ser citado por Colombia, mientras que Ángel Romero aparece como una posibilidad para Paraguay. Además, Miguel Merentiel fue reservado por Uruguay.

Como contrapartida, el Xeneize recibió una buena noticia desde la Selección Argentina, debido a que Lionel Scaloni decidió no convocar a Milton Delgado y Leonel Flores. De esta manera, ambos futbolistas estarán disponibles para el compromiso por la Copa Argentina.

El duelo entre Boca y Banfield se jugará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador avanzará a la final del certamen, mientras que el conjunto de Arruabarrena también tiene en el horizonte la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, prevista para el 21 de noviembre.