Educación de la Municipalidad convoca a cubrir cargos de maestro de sección en jardines de infantes

La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero convocó al acto de opción de cargos docentes de los jardines de infantes para el próximo jueves 5 de noviembre a partir de las 12.30.

Hoy 19:19

La convocatoria es para dar cobertura a los cargos de maestra de sección suplente para el turno mañana en el jardín N°4 “El Principito”, y para maestra de sección suplente en turno mañana en el Jardín N°5 “Rita Latallada de Victoria”.

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Según el Listado de Orden de Méritos, el llamado es para maestras de sección sin cargo docente titular, a partir de la orden 121 puntaje, 41,25.

Los docentes interesados deberán presentar los siguientes requisitos: apto médico, original y copia (con validez de dos años), declaración jurada municipal de cargos y horarios (emitida por Supervisión de Jardines) que se descarga haciendo click aquí: y el art. Nº 16 punto 2 y Nº 17 de la ordenanza N° 547.

El acto se llevará a cabo en el Salón 1° piso -Block 1 Complejo Parque Norte, Belgrano N° 800 entre Constitución y Ameghino.