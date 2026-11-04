Abel Pintos ensayó para cantarle al papa León XIV y expresó su emoción: “Soy un hombre de fe”

El artista se presentará el lunes 9 de noviembre, a las 9.15, en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Hoy 19:41

Abel Pintos ultima los detalles de una presentación muy especial: el próximo lunes 9 de noviembre a las 9.15 cantará frente al papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, como parte de las actividades previstas durante la visita del pontífice a la Argentina.

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El cantante participó de un ensayo en el lugar y compartió sus sensaciones ante una oportunidad que definió como profundamente emotiva. Además de la posibilidad de actuar frente al Papa, resaltó el significado de encontrarse con las personas que viven y forman parte de la institución.

“Ya hoy se vivió con mucha emoción, ya que esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad no solo de venir a cantar para el Papa sino también de compartir con todos ellos”, expresó.

Pintos también contó que el ensayo se desarrolló de manera positiva y reconoció que todavía le cuesta dimensionar lo que representa esta experiencia. “Fue muy emocionante el ensayo, salió todo muy bien”, comentó.

Al hablar sobre cómo enfrenta la presentación, el artista hizo referencia a su fe y a la preparación que implica un acontecimiento de estas características. “Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros. Al final de cuentas, queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Uno propone y Dios dispone”, manifestó.

Lejos de anticipar cómo será ese momento, el músico aseguró que prefiere vivirlo cuando llegue. “Prefiero entregarme y no anticiparme a los hechos. Esto no se vive todos los días, ¿hace cuánto que no venía un Papa a la Argentina?”, reflexionó.

La participación de Abel Pintos forma parte de una propuesta musical que acompañará la visita de León XIV al país. También fueron convocados otros artistas argentinos, entre ellos Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jairo y Jorge Rojas, quienes recibieron invitaciones para sumarse a distintas actividades vinculadas con la agenda papal.