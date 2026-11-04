Yanina Latorre aseguró que Pampita y Martín Pepa se separaron: quién habría tomado la decisión

La conductora reveló que la pareja estaría distanciada desde hace aproximadamente 15 días y señaló que la ruptura se habría producido por diferencias vinculadas con la distancia, las obligaciones laborales y las expectativas sobre la relación.

Hoy 19:43

La relación entre Pampita y Martín Pepa habría llegado nuevamente a su fin. La información fue dada a conocer este miércoles por Yanina Latorre, quien aseguró que la separación se habría concretado hace unos 15 días y que, en esta oportunidad, la decisión habría sido tomada por el polista.

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Al aire de Sálvese quien pueda, la conductora explicó que los motivos serían similares a los que ya habían provocado dificultades en la pareja. “Él la dejó por la misma situación que las otras veces”, afirmó.

Según el relato de Latorre, entre los factores que habrían influido en la ruptura aparecen la distancia, las responsabilidades laborales y las diferencias en la manera de entender el vínculo. También mencionó que personas del entorno de Pepa considerarían que la modelo tiene una personalidad muy intensa.

La panelista sostuvo que la pareja estaría separada desde hace dos semanas y que el polista había regresado a la Argentina aproximadamente un mes atrás, luego de finalizar su temporada deportiva.

En cuanto al estado anímico de Pampita, Latorre aseguró que estaría atravesando un momento de tristeza y que preferiría mantener la situación en reserva porque todavía tendría expectativas de recomponer la relación. “Me dicen que Pampita está triste, que todavía no quiere que se sepa”, contó.

La conductora también señaló que, según las personas con las que habló, no habría dejado de existir el afecto entre ambos, pero sí dificultades para compatibilizar sus vidas. En ese sentido, explicó que la modelo habría acompañado a Pepa en distintos viajes y compromisos vinculados con el polo, aunque algunas cuestiones relacionadas con la exposición pública habrían generado diferencias.

Latorre descartó que los celos fueran el motivo central de la separación y planteó que el conflicto estaría relacionado con las distintas expectativas sobre el compromiso. “A ella le gusta como el vínculo de marido y mujer, y el tipo está para tener un noviazgo. No fue un tema de celos, fue un tema de intensidad”, expresó.

Por el momento, ni Pampita ni Martín Pepa realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información. La versión sobre la ruptura fue difundida por Latorre a partir de testimonios de personas cercanas a ambos.