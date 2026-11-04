Visita del papa León XIV: prohibirán los drones en las zonas restringidas y podrán neutralizarlos con inhibidores

El operativo de seguridad previsto para las actividades del pontífice, entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá restricciones al uso de aeronaves no tripuladas.

Hoy 19:10

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un amplio despliegue de seguridad en los distintos puntos donde el pontífice participará de celebraciones y encuentros religiosos. Entre las disposiciones previstas, las autoridades establecieron la prohibición de utilizar drones en las zonas alcanzadas por las restricciones aéreas, incluso cuando su finalidad sea tomar fotografías o registrar imágenes de las actividades.

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La medida regirá para particulares y también para los medios de comunicación que pretendan utilizar estos dispositivos durante la cobertura. Desde las áreas de seguridad advirtieron que los aparatos que ingresen a los sectores protegidos podrán ser neutralizados mediante inhibidores de señales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue contundente al referirse al operativo previsto en Claypole, donde León XIV visitará el Cottolengo Don Orione. “No se podrá volar drones: ni los medios ni la gente. Los que haya serán inhibidos por seguridad y caerán”, afirmó.

Los inhibidores son equipos electrónicos que generan interferencias para impedir que un dron mantenga normalmente la comunicación con su operador. Su funcionamiento apunta a interrumpir las señales que permiten controlar el aparato, transmitir imágenes y, según el sistema utilizado, recibir información de navegación.

La mayoría de los drones comerciales funcionan mediante una conexión inalámbrica entre la aeronave y el control remoto. Cuando esa comunicación se interrumpe, el piloto puede perder la posibilidad de dirigir el dispositivo o recibir las imágenes captadas por su cámara.

El comportamiento posterior depende del modelo y de las funciones de seguridad que tenga incorporadas. Algunos aparatos están configurados para regresar automáticamente al punto de despegue cuando pierden la conexión; otros pueden permanecer suspendidos en el aire o iniciar un aterrizaje de emergencia. En determinadas circunstancias, también existe riesgo de caída.

Estos sistemas se presentan en distintos formatos. Hay equipos portátiles, con diseños similares a los de un fusil, y dispositivos fijos que utilizan antenas para proteger un perímetro determinado. En la Argentina, Gendarmería Nacional y el Ejército ya utilizaron tecnología de este tipo en operativos de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

En cuanto al equipamiento que se empleará durante la visita papal, no se difundieron detalles sobre los modelos ni sus características técnicas. En enero de 2025, el Gobierno nacional declaró secreta, por razones de seguridad, una contratación destinada a adquirir un sistema antidrones, por lo que no se conocen públicamente sus especificaciones.

Las restricciones aéreas para los días de la visita fueron establecidas mediante disposiciones aeronáuticas especiales, que delimitan zonas y horarios en los que estará prohibida la operación de drones. Las medidas alcanzan sectores vinculados con las actividades del pontífice en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de los controles previstos en Claypole.

Quienes incumplan las disposiciones se exponen a que sus dispositivos sean neutralizados y a posibles consecuencias administrativas. La normativa argentina contempla sanciones para los responsables de aeronaves no tripuladas que realicen operaciones no autorizadas en espacios aéreos restringidos.

El Decreto 816/2024, que establece el régimen de infracciones de la aviación civil, incluye entre las faltas muy graves determinadas operaciones de drones en zonas prohibidas. Según las circunstancias, las sanciones pueden contemplar multas y la inhabilitación de las licencias o autorizaciones correspondientes.

Por otra parte, el Gobierno amplió las disposiciones de protección aeroespacial mediante el Decreto 1334/2026, que habilita el derribo de aeronaves consideradas hostiles bajo condiciones excepcionales y como último recurso. Esta facultad no implica que cualquier dron que incumpla una restricción vaya a ser derribado automáticamente.

Ante el operativo previsto por la llegada de León XIV, las autoridades recomiendan respetar las limitaciones y evitar el uso de estos dispositivos en los sectores alcanzados por las disposiciones. La prohibición también comprende a los operadores profesionales y a los medios periodísticos, que no cuentan con una autorización automática para realizar registros aéreos.