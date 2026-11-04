Alumno del SEEHS ganó la medalla de plata en las Olimpíadas Internacionales de Matemática

Juan Bautista Sisack Aranarte obtuvo el segundo puesto en las Olimpíadas ATACALAR, desarrolladas en Córdoba, donde participaron estudiantes de distintas provincias argentinas y de otros países.

Hoy 19:34

Un joven estudiante de Santiago del Estero logró destacarse en una importante competencia académica internacional. Se trata de Juan Bautista Sisack Aranarte, alumno del Colegio Santiago del Estero English High School (SEEHS), quien obtuvo la medalla de plata en las Olimpíadas de Matemática ATACALAR, realizadas en la provincia de Córdoba.

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La competencia se desarrolló entre el 26 y el 30 de octubre y reunió a estudiantes de diferentes provincias argentinas y de otros países, quienes pusieron a prueba sus conocimientos y habilidades en la resolución de problemas matemáticos.

En ese marco, Juan Bautista alcanzó el segundo puesto en la instancia internacional, un resultado que fue celebrado con orgullo por la comunidad educativa del SEEHS.

Desde la institución destacaron que estas olimpíadas representan una valiosa experiencia de aprendizaje, ya que permiten a los estudiantes desarrollar el razonamiento lógico-matemático, enfrentar nuevos desafíos y explorar distintas estrategias para resolver problemas.

Además, la participación en este tipo de encuentros fomenta el intercambio académico y el contacto con jóvenes de diferentes lugares.

De esta manera, Juan Bautista Sisack Aranarte dejó en alto el nombre de Santiago del Estero, alcanzando un importante reconocimiento internacional gracias a su desempeño en las matemáticas.