Corralito en Paraguay: miles de ahorristas reclaman su dinero tras el cierre de Ueno Bank y crece la tensión política

La entidad tenía 2,9 millones de clientes y quedó fuera de servicio por problemas de solvencia. Mientras se multiplican las protestas, la Fiscalía imputó a 27 personas y el Congreso aprobó un mecanismo para acelerar la devolución de los depósitos.

Hoy 19:39

Una profunda crisis financiera y política sacude a Paraguay luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una de las entidades más populares del país, que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes. La medida dejó a los usuarios sin posibilidad de operar con sus cuentas y desató una ola de reclamos y protestas para exigir la devolución de sus ahorros.

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La decisión fue anunciada el martes 3 de noviembre, luego de que el organismo detectara que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa. Según explicó el Banco Central, la situación se produjo después de ajustes realizados a los estados financieros durante un proceso de regularización. Como consecuencia, se dispuso el cierre de las sucursales y la suspensión de todos los servicios bancarios.

La situación generó preocupación entre los clientes, que quedaron imposibilitados de retirar o utilizar sus fondos. Desde entonces, distintos grupos de ahorristas comenzaron a manifestarse en Asunción, con reclamos frente a la sede de la Fiscalía y el Congreso Nacional.

Protestas y reclamos por la devolución de los ahorros

La indignación de los usuarios se hizo visible durante las últimas horas, cuando cientos de personas se congregaron en distintos puntos de la capital paraguaya para exigir respuestas sobre el destino de su dinero.

Uno de los focos de protesta se instaló en las inmediaciones del Congreso, donde un grupo de ciudadanos organizó una vigilia para reclamar la restitución de los depósitos y cuestionar el accionar de las autoridades. “Que nos devuelvan el dinero primero”, expresó Jorge Ramírez, uno de los organizadores, en declaraciones a la agencia EFE.

También hubo manifestaciones frente al Ministerio Público, donde los ahorristas repudiaron a los directivos de la entidad y reclamaron que se investigue lo sucedido. Algunos afectados aseguraron que tenían depositados sus ahorros destinados al pago de estudios, salarios y otras obligaciones cotidianas.

Ante la magnitud de los reclamos, el Banco Central recordó que el Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica, equivalente a 228,3 millones de guaraníes por depositante y entidad financiera.

Además, el organismo había anunciado que se activaría un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes para los clientes afectados.

El Congreso aprobó un mecanismo para acelerar la devolución del dinero

En medio de la incertidumbre, el Congreso paraguayo avanzó con una medida para agilizar la restitución de los depósitos. Este miércoles, el Senado sancionó por unanimidad un proyecto de ley que establece un anticipo de la garantía de hasta 40 salarios mínimos por ahorrista.

La iniciativa contempla que el procedimiento de pago comience dentro de las 24 horas y que las devoluciones no superen los cinco días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley. Los fondos se acreditarían mediante transferencias a cuentas de los beneficiarios en otras entidades bancarias o, cuando no dispongan de ellas, a través de pagos en efectivo.

El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. La medida busca ofrecer una respuesta inmediata a los clientes que quedaron sin acceso a sus recursos tras la resolución de Ueno Bank.

La preocupación por los fondos previsionales

Otro de los puntos que generó inquietud es la exposición del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes al 9% de su cartera total. La entidad también gestionaba el pago de las jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios.

Frente a los interrogantes, el IPS buscó llevar tranquilidad a los jubilados y pensionados y aseguró que los haberes se pagarán en tiempo y forma. La institución explicó que las jubilaciones se financian con los aportes de trabajadores y empleadores, por lo que no dependen de las inversiones depositadas en el banco intervenido.

Asimismo, confirmó que ya comenzó el proceso para trasladar las cuentas de los aproximadamente 32.000 jubilados que cobraban sus haberes a través de Ueno Bank hacia otra entidad financiera. También ratificó que el aguinaldo se abonará desde el 17 de noviembre, según el calendario establecido.

Ocho directivos quedaron detenidos y la Fiscalía imputó a 27 personas

En paralelo a los reclamos de los ahorristas, la investigación judicial avanzó sobre las autoridades y personas vinculadas al banco. Ocho directivos fueron detenidos y trasladados a la sede del Ministerio Público para comparecer ante los fiscales, bajo un fuerte operativo policial.

Entre ellos se encuentran Federico Miguel Vázquez Villasanti, uno de los principales accionistas y directivos de la entidad; Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente del directorio; Julio Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Diana Mongelós González, Alejandro Gómez Abente, Diego Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.

La Fiscalía avanzó este miércoles con la imputación de 27 personas vinculadas a Ueno Bank y a otras empresas relacionadas con el grupo. Entre los hechos investigados figuran presunta lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violaciones a las normas sobre llevanza de libros de comercio.

Los investigadores solicitaron prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti y arresto domiciliario con tobillera electrónica para otros siete exdirectivos. Para los restantes imputados se solicitaron distintas medidas cautelares. La audiencia para definir las medidas procesales fue fijada para este jueves 5 de noviembre.

La crisis también golpea al gobierno de Santiago Peña

El escándalo bancario comenzó a tener consecuencias en el ámbito político. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia luego de que se conociera la situación de Ueno Bank. Antes de asumir al frente de la autoridad monetaria, en 2023, había encabezado la Financiera Ueno, que posteriormente se convirtió en la entidad bancaria.

Por su parte, un grupo de senadores anunció que impulsará un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de los cuestionamientos por los vínculos empresariales del mandatario con el grupo financiero.

Peña había sido accionista de Ueno Holding, vinculado al grupo propietario del banco, aunque, según informó la prensa paraguaya, vendió esas participaciones en abril de 2025. La crisis también llevó al mandatario a cancelar su participación en la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid.

Pese a la preocupación generada por el caso, desde la Asociación de Bancos del Paraguay defendieron la solidez y liquidez del sistema financiero y aseguraron que el resto de las entidades continúa operando con normalidad, sin riesgo de contagio.

Mientras avanzan las investigaciones y se aguarda la aplicación de los mecanismos de devolución, miles de clientes continúan a la espera de recuperar sus ahorros, en una crisis que ya trascendió el ámbito financiero y abrió un fuerte frente de conflicto político en Paraguay.