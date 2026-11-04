El papa León XIV recibió a Bob Dylan en una audiencia privada en el Vaticano

El encuentro con el músico estadounidense fue difundido este miércoles a través de las redes oficiales de la Santa Sede. La reunión se produjo días antes del viaje del Pontífice a Sudamérica, que incluirá una visita a la Argentina.

Hoy 18:54

A pocos días de iniciar su recorrido por Sudamérica, el papa León XIV mantuvo un encuentro privado con el reconocido músico estadounidense Bob Dylan. La reunión se realizó este miércoles 4 de noviembre y fue difundida por el Vaticano a través de sus canales oficiales.

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“Esta tarde, miércoles 4 de noviembre, el papa León XIV ha recibido en audiencia privada al señor Robert Allen Zimmerman, conocido artísticamente como Bob Dylan”, informó la cuenta oficial de la Santa Sede junto a una fotografía del encuentro.

En la imagen se observa al Pontífice sonriente mientras estrecha la mano del artista, quien aparece con una capucha negra. Por el momento, no trascendieron detalles sobre los temas que abordaron durante la reunión.

No es la primera vez que Dylan mantiene un encuentro con un líder de la Iglesia católica. En 1997, el músico también fue recibido por Juan Pablo II, durante una visita al Vaticano.

La audiencia se produjo en la antesala del viaje apostólico de León XIV por Sudamérica, que comenzará este viernes e incluirá paradas en Uruguay, Argentina y Perú.

Los artistas que participarán de la visita a la Argentina

La llegada del Pontífice también tendrá una importante agenda cultural y musical. Entre los artistas convocados para acompañar las actividades se encuentra Luciano Pereyra, quien se presentará el miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Luján, donde León XIV celebrará una misa.

El cantante expresó su emoción por haber sido elegido para participar del acontecimiento y recordó que ya tuvo la oportunidad de cantarle a un Papa en el año 2000, durante el Jubileo celebrado en Roma, cuando interpretó canciones para Juan Pablo II.

“Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un papa. Es algo único”, manifestó en diálogo con TN.

Otro de los artistas que formará parte de las actividades será Valentino Merlo, el cantante rosarino de 17 años que interpretará “Zona de promesas”, el clásico de Gustavo Cerati. Su presentación está prevista para el martes 10 de noviembre, durante el encuentro del Papa con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

También fueron convocados Abel Pintos, Jairo y Jorge Rojas, entre otros músicos, para participar de distintos homenajes y actividades previstas durante la visita papal.