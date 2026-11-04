Con un gol de Nico Paz, Como protagonizó una goleada histórica ante Lens por la Champions League

El equipo italiano tuvo una actuación demoledora en Francia por la cuarta fecha de la fase de liga. El argentino convirtió, participó en varias jugadas de gol y protagonizó un emotivo homenaje a Jesús de Miguel.

Hoy 19:02

Como protagonizó una noche inolvidable en la Champions League 2026/27 al golear a Lens en Francia, por la cuarta fecha de la fase de liga. El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas contó con una destacada actuación de Nico Paz, quien marcó un gol y fue una de las figuras del encuentro.

El equipo italiano impuso condiciones desde el comienzo y abrió el marcador a los 7 minutos por intermedio de Anastasios Douvikas, tras una intervención del argentino Máximo Perrone. El delantero griego amplió la diferencia a los 32, mientras que Nico Paz convirtió el tercero a los 40 con una definición de zurda, después de recibir una asistencia del propio Douvikas.

Tras su conquista, el mediocampista argentino protagonizó un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido recientemente. En lugar de celebrar, mostró una camiseta con una fotografía del delantero español y un mensaje en su memoria.

En el complemento, la superioridad del Como se hizo todavía más evidente. Lucas Da Cunha marcó el cuarto a los 47 minutos, Marc-Oliver Kempf anotó el quinto a los 53 y Douvikas completó su triplete a los 57, tras otra participación decisiva de Nico Paz.

La contundencia del conjunto italiano continuó con los tantos de Mattia Liberali y Martin Baturina, mientras que Lens apenas pudo descontar por intermedio de Ruben Aguilar.