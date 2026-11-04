La visita del papa León XIV disparó las búsquedas de alojamiento: aumentaron hasta un 500%

El interés por hospedarse en Luján se quintuplicó de cara a la llegada del pontífice, mientras que las consultas para Córdoba crecieron más del 400%.

Hoy 18:53

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, generó un fuerte movimiento en el sector turístico. Las búsquedas de alojamientos temporarios en las plataformas digitales registraron incrementos de hasta el 500%, impulsadas por los fieles que planean viajar para participar de las actividades del pontífice.

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Según datos de Airbnb, el interés por hospedarse en Luján se quintuplicó en comparación con el mismo período del año pasado. En tanto, las consultas por alojamientos en Córdoba aumentaron más del 400%.

La demanda contempla estadías entre el 8 y el 13 de noviembre y está vinculada con los desplazamientos de personas que buscan acompañar al líder de la Iglesia católica durante su paso por el país.

En cuanto al origen de las consultas, más del 40% fueron realizadas por argentinos. Detrás aparecen los brasileños, que representan el 20%, mientras que los estadounidenses y chilenos concentran un 10% cada uno.

Las búsquedas también permiten observar cómo se organizarán los viajes. Predominan las escapadas grupales, que representan siete de cada diez consultas. Dentro de ese segmento, las estadías en pareja reúnen más del 40% del interés, mientras que los grupos de tres o más adultos superan el 20%.

Por otra parte, los viajes familiares con menores explican poco más del 10% de las consultas registradas en la plataforma.

El movimiento turístico no se limita a la Argentina. Desde Airbnb también detectaron un incremento en las búsquedas de argentinos que planean viajar a Uruguay, donde León XIV tiene previsto desarrollar actividades entre el 6 y el 8 de noviembre.

En ese caso, las consultas para alojarse en Montevideo y Paysandú crecieron casi un 200% respecto del mismo período de 2025. La Ciudad de Buenos Aires fue el principal punto de origen de esas búsquedas.

Los datos reflejan el impacto que genera la visita papal en la actividad turística y la expectativa de miles de personas que se preparan para acompañar al pontífice durante su recorrido por la región.