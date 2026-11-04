Detuvieron al DJ de L-Gante acusado de integrar una banda que vendía drogas sintéticas

El joven, de 21 años, fue arrestado durante ocho allanamientos en General Rodríguez. En los operativos también cayeron otros tres sospechosos, entre ellos quien sería el presunto líder de la organización. Un quinto investigado logró escapar.

Hoy 18:36

Un joven de 21 años, señalado como DJ del cantante L-Gante, fue detenido en la localidad bonaerense de General Rodríguez, acusado de integrar una organización dedicada a la comercialización de drogas sintéticas y cocaína en distintos puntos de la zona oeste del conurbano.

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El sospechoso fue identificado como Tiziano Garandan Lailhacar, conocido como “Tisi”. Según fuentes policiales, trabajaría como DJ de Elián Valenzuela, nombre real del artista.

La investigación derivó en ocho allanamientos realizados este miércoles, que permitieron detener a otras tres personas. Entre ellas se encuentra quien sería el presunto jefe de la banda, Gonzalo Ezequiel Prieto, de 23 años, alias “Duko”. También fueron arrestados Martín Rodrigo Samarra, de 25 años, conocido como “Sama”, y Agostina Díaz, de 22.

De acuerdo con la pesquisa, la organización distribuía estupefacientes bajo la modalidad de delivery y tenía como puntos de comercialización boliches, fiestas privadas, encuentros posteriores a eventos y countries del corredor oeste.

La causa comenzó el 23 de octubre, cuando el Ministerio Público Fiscal encargó a la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense tareas para identificar a los integrantes de la estructura y determinar cómo funcionaba.

Para avanzar con la investigación, los efectivos analizaron conversaciones de WhatsApp, audios, fotografías y otros datos extraídos de teléfonos celulares. También realizaron vigilancias encubiertas y revisaron registros de cámaras de seguridad.

Según la reconstrucción de los investigadores, Prieto habría encabezado la organización, mientras que Samarra y otro sospechoso, identificado como Orellana, se encargarían de abastecer de droga a una red de vendedores. En ese grupo también habrían participado Garandan y Díaz, junto con otros dos investigados de apellidos Aguilera y Salvador.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró 860 gramos de tusi, distribuidos en 43 bolsas herméticas, un revólver calibre .22 largo, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, tres chips y anotaciones que serán analizadas.

Uno de los sospechosos, identificado como Orellana, logró escapar por los fondos de una vivienda cuando ingresaron los efectivos. Ante esa situación, la Fiscalía solicitó medidas de geolocalización para intentar establecer su paradero.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. La investigación busca determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.