VIDEO I El emotivo festejo de Nico Paz tras marcar un gol en la Champions League: se lo dedicó a Jesús de Miguel

El argentino convirtió para el Como ante Lens y protagonizó un sentido homenaje al futbolista del Tenerife que falleció tras sufrir un grave golpe durante un partido.

Hoy 18:36

Nico Paz volvió a ser protagonista en la Champions League, pero esta vez su festejo tuvo un significado especial. El mediocampista argentino marcó un gol para el Como ante Lens y se lo dedicó a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que falleció el martes a los 30 años.

El jugador de la Selección Argentina apareció en el área después de recibir una asistencia de Anastasios Douvikas y definió con un zurdazo cruzado para establecer el 3 a 0 parcial del conjunto italiano. Tras convertir, protagonizó un emotivo festejo en memoria del delantero español.

El homenaje tuvo un significado particular para Paz, quien mantiene un vínculo especial con el Tenerife, institución en la que realizó parte de su formación futbolística. Además, su padre, Pablo Paz, también defendió los colores del club español.

Jesús de Miguel falleció el martes 3 de noviembre después de permanecer internado en estado crítico por un fuerte impacto sufrido durante un encuentro frente al FC Andorra, por la Segunda División de España. Su muerte generó una profunda conmoción en el fútbol europeo.

Con esta conquista, Nico Paz alcanzó los tres goles en cuatro partidos de la actual edición de la Champions League y ratificó su gran presente en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas.