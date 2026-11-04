Murió Daniel Bifulco, el humorista de Los Jaimitos que marcó una época en VideoMatch

El actor tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su casa. Su trayectoria quedó ligada a uno de los sketches más recordados del programa de Marcelo Tinelli.

Hoy 17:52

El mundo del espectáculo argentino atraviesa un momento de tristeza por la muerte de Daniel Bifulco, actor y humorista que falleció a los 56 años. Fue encontrado sin vida en su domicilio y, de acuerdo con las primeras informaciones, habría sufrido un infarto.

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Bifulco alcanzó gran popularidad por su participación en Los Jaimitos, uno de los sketches más recordados de VideoMatch, donde compartió escenario con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El trío se convirtió en una referencia del humor televisivo y, en los últimos tiempos, había vuelto a despertar el cariño del público a través de las redes sociales.

Más allá de su recorrido artístico, el humorista había contado una anécdota muy especial sobre el nacimiento del grupo, que quedó ligada para siempre a su historia familiar.

En una entrevista reciente recordó que el 5 de abril de 2001, el mismo día en que estaba previsto el nacimiento de su hija Luciana, debía cumplir con un compromiso laboral para el programa de Marcelo Tinelli. La producción ya evaluaba buscar un reemplazo, pero sus compañeros encontraron una alternativa para que pudiera participar.

Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta propusieron reunirse a las cinco de la mañana para grabar la nota antes de que Bifulco tuviera que dirigirse al sanatorio. Así pudieron cumplir con el trabajo y acompañarlo para que llegara a tiempo al nacimiento de su hija.

“Me llevó la Traffic hasta el hospital, nació mi hija, Luciana, y ese mismo día me fui al programa. El primer programa de VideoMatch salieron los Jaimitos el día que nació mi hija. Una anécdota impresionante”, había relatado.

El artista también agradeció la complicidad de sus compañeros, que evitaron que quedara afuera de aquella primera presentación. “La verdad que gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo. Ya buscaban un reemplazo, pero mis amigos me hicieron la gamba y bueno, nacieron Los Jaimitos y nació mi hija”, recordó.

Aquella jornada reunió dos acontecimientos fundamentales para Bifulco: el nacimiento de Luciana y el comienzo de una etapa artística que lo acercaría a miles de espectadores. Una historia que el humorista conservó entre sus recuerdos más queridos.

Su muerte deja el recuerdo de un artista que encontró en el humor una forma de conectar con el público y que, a través de Los Jaimitos, se ganó un lugar en la memoria de la televisión argentina.