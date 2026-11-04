El riesgo país superó los 850 puntos y alcanzó su máximo en más de un año tras las elecciones en EE.UU.

Mientras Wall Street registró fuertes subas por el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses, los bonos y las acciones argentinas revirtieron sus ganancias iniciales. El indicador de JP Morgan llegó a 852 puntos básicos, el Merval cayó un 2,4% y el dólar oficial se mantuvo en $1570.

Hoy 17:54

El riesgo país argentino alcanzó los 852 puntos básicos este miércoles 4 de noviembre y registró su nivel más alto en más de un año, en una jornada marcada por la repercusión internacional de las elecciones legislativas de Estados Unidos. El indicador elaborado por JP Morgan sumó 21 unidades, lo que representó un incremento del 2,5% respecto del cierre anterior, cuando se había ubicado en 831 puntos.

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La suba se produjo pese al buen desempeño de los principales mercados internacionales, que reaccionaron favorablemente a la victoria del Partido Demócrata, que logró recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense. En cambio, los activos financieros argentinos mostraron un comportamiento negativo y volvieron a quedar bajo presión después de las primeras operaciones de la rueda.

El indicador había registrado una mejora durante la mañana, pero luego revirtió esa tendencia y retomó las subas. De esta manera, llegó a un nivel que no se observaba desde las elecciones de octubre de 2025, cuando había superado los 1000 puntos básicos.

Wall Street celebró el triunfo demócrata, pero cayeron los activos argentinos

Los principales índices de Wall Street operaron con importantes ganancias tras conocerse el resultado electoral. Durante la última parte de la rueda, el Dow Jones llegó a avanzar cerca de un 3%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron subas del 1,7%.

La reacción respondió a las expectativas de los inversores frente a un nuevo escenario político en Washington. El control demócrata de ambas cámaras podría limitar la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar determinadas iniciativas económicas, fiscales y comerciales sin acuerdos con la oposición.

Sin embargo, el panorama fue diferente para los activos argentinos. El índice S&P Merval retrocedió un 2,4% y se ubicó en las 88.304 unidades. Medido en dólares, la caída alcanzó el 4,7%.

Los bonos soberanos en dólares también revirtieron las mejoras iniciales y operaron en terreno negativo. Entre los títulos más afectados, los Bonares registraron bajas de hasta el 1%, mientras que los Globales retrocedieron hasta un 0,7%.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones de empresas argentinas que cotizan mediante ADR mostraron resultados dispares. Entre las principales bajas se destacaron YPF, con una caída del 7,8%; Pampa Energía, que retrocedió un 5,4%, y Tenaris, con una merma del 3,2%.

En sentido contrario, algunas compañías lograron avanzar. Mercado Libre subió un 5,3%, Globant registró una mejora del 4,8% y Corporación América avanzó un 3,7%.

El dólar se mantuvo estable y cayó el precio del petróleo

En el mercado cambiario argentino, el dólar oficial se mantuvo sin cambios en las pizarras del Banco Nación y cotizó a $1570 para la venta, el mismo valor con el que había cerrado el martes. Por su parte, el tipo de cambio mayorista retrocedió cinco pesos y se ubicó en $1546.

En el mercado internacional de materias primas, el oro registró una fuerte recuperación y subió un 3,4%, hasta ubicarse en torno a los US$4060 por onza. La mejora estuvo acompañada por una caída del dólar a nivel global y una mayor demanda del metal como activo de resguardo.

El petróleo, en cambio, sufrió un importante retroceso. El barril de Brent cayó un 8,7% y se ubicó en US$94,62, mientras que el WTI estadounidense descendió un 8,3%, hasta los US$88,12. Ambos valores representaron sus niveles más bajos desde el 31 de agosto.

La caída del crudo estuvo vinculada con las expectativas de los inversores de que el nuevo equilibrio político en Estados Unidos pueda limitar las opciones militares de Trump y favorecer una salida negociada al conflicto con Irán.

La derrota republicana también abre interrogantes sobre el respaldo financiero a la Argentina

El resultado electoral estadounidense también generó interrogantes sobre el futuro de la relación financiera entre Washington y el gobierno de Javier Milei. La nueva composición del Congreso podría dificultar la aprobación de determinadas medidas y aumentar los controles políticos sobre eventuales asistencias económicas a la Argentina.

Analistas del mercado señalaron que un eventual nuevo respaldo financiero por parte de Estados Unidos podría enfrentar mayores cuestionamientos, aunque el Tesoro norteamericano conserva herramientas para instrumentar asistencia sin requerir necesariamente la aprobación del Congreso.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir tranquilidad y sostuvo que la derrota republicana no modifica la relación bilateral entre ambos países. También aseguró que una eventual asistencia financiera estadounidense para 2027 continúa en pie.

De esta manera, la jornada financiera dejó un escenario contrapuesto: mientras los mercados internacionales reaccionaron favorablemente al triunfo demócrata, los activos argentinos profundizaron sus pérdidas y el riesgo país volvió a encender las alarmas al superar los 850 puntos básicos.