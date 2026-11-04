Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner tras el triunfo demócrata en Estados Unidos

La senadora de La Libertad Avanza respondió con una frase en inglés a la publicación de la expresidenta, quien había celebrado los resultados de las elecciones legislativas norteamericanas.

Hoy 17:54

Los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos tuvieron repercusiones en la política argentina y provocaron un nuevo intercambio entre dirigentes del oficialismo y el kirchnerismo. Esta vez, el cruce tuvo como protagonistas a la senadora nacional Patricia Bullrich y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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La exmandataria había expresado su satisfacción por el desempeño de los candidatos demócratas con una breve publicación en sus redes sociales: “Beautiful morning” (Hermosa mañana).

La respuesta llegó desde el oficialismo. Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, replicó con otra frase en inglés: “Freedom is beautiful” (La libertad es hermosa), en un mensaje interpretado como una contestación directa a Cristina Kirchner.

La publicación de la expresidenta también recibió el respaldo de dirigentes del kirchnerismo. Entre ellos estuvo la exintendenta de Quilmes Mayra Mendoza, quien acompañó su reacción con una imagen y un sticker con la inscripción “I VOTED” (Yo voté).

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo llamó a evitar conclusiones apresuradas sobre el resultado electoral y planteó que será necesario examinar los datos para comprender el comportamiento de los votantes.

“A medida que se analicen los datos (y el sistema americano es maravilloso en materia de transparencia de datos para analizar) se podrán esbozar hipótesis más o menos razonables de lo que pasó hoy”, escribió.

El funcionario también difundió otro mensaje en el que mencionó a distintos sectores políticos y actores internacionales que, según su interpretación, celebraban el resultado de los comicios.