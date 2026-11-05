La crisis de Ueno Bank en Paraguay golpea a la Argentina: 900 empleados sin cobrar y suspensiones por 30 días

La intervención de la entidad financiera paraguaya provocó una situación de incertidumbre laboral en Buenos Aires. Trabajadores de una empresa tecnológica vinculada al banco denunciaron atrasos salariales y recibieron notificaciones de suspensión sin goce de sueldo.

Hoy 16:52

El colapso de Ueno Bank en Paraguay comenzó a tener consecuencias en la Argentina, donde alrededor de 900 empleados de una empresa tecnológica vinculada a la entidad financiera enfrentan una situación de incertidumbre tras la falta de pago de salarios y el anuncio de suspensiones laborales.

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La situación afecta a trabajadores de ITTI, firma que opera en el país a través de Kaitel SRL Sucursal Argentina y que presta servicios tecnológicos al grupo empresario paraguayo. Según denunciaron empleados, los salarios correspondientes a octubre no fueron acreditados y parte del personal recibió comunicaciones sobre suspensiones por 30 días sin goce de haberes.

Las medidas comenzaron a regir este jueves 5 de noviembre y se extenderán hasta el 4 de diciembre de 2026. Sin embargo, no todos los trabajadores fueron alcanzados por las suspensiones, ya que algunos deberán continuar con sus tareas de manera remota para garantizar servicios considerados esenciales.

En las notificaciones enviadas al personal, la compañía explicó que atraviesa una situación extraordinaria que compromete su disponibilidad de recursos financieros, como consecuencia de la intervención de Ueno Bank dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La crisis se desató el 3 de noviembre, cuando el organismo regulador paraguayo inició un procedimiento de resolución sobre la entidad bancaria tras detectar un grave deterioro de sus indicadores de solvencia, además de irregularidades vinculadas con operaciones entre empresas relacionadas.

Mientras continúa el proceso de intervención en Paraguay, los trabajadores argentinos permanecen a la espera de respuestas sobre el pago de sus salarios y la continuidad de sus puestos laborales, en medio de una crisis financiera que ya traspasó las fronteras del país vecino.