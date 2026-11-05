Blanco Piazza: "Nos estamos haciendo cargo de un municipio muy delicado"

El viceintendente de La Banda cuestionó la situación administrativa y financiera que encontraron al asumir, apuntó contra la gestión saliente de Roger Nediani y aseguró que se lleva adelante una auditoría.

Hoy 13:34

El viceintendente de La Banda, Álvaro Blanco Piazza, realizó un balance de los primeros días de la nueva gestión municipal y describió un escenario complejo en distintas áreas de la comuna. En diálogo con Radio Panorama, cuestionó las condiciones en las que recibieron la comuna y afirmó: “Nos estamos haciendo cargo de un municipio muy delicado”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En primer lugar, sostuvo que la administración encabezada por Roger Nediani, que finalizó el 31 de octubre, representó una continuidad de las gestiones anteriores de Pablo Mirolo y Héctor Ruiz.

Al referirse a la situación encontrada, Blanco Piazza aseguró que el municipio presentaba dificultades en el parque automotor y cuestionó decisiones administrativas vinculadas con el personal.

“Nos encontramos con una comuna devastada en el parque automotor, irregularidades contractuales con los empleados, con 400 decretos reservados firmados por el intendente saliente que a la semana emitió un decreto del pase de más de 200 empleados”, manifestó.

En ese sentido, aclaró que está a favor de los derechos de los trabajadores, pero cuestionó la forma en que se habrían concretado esos pases. “Yo siempre voy a estar del lado de los trabajadores, pero se hizo de manera irresponsable, sin prever los fondos. ¿Por qué no lo hizo antes? Nos estamos haciendo cargo de un municipio muy delicado y en una situación muy compleja”, expresó.

Los primeros trabajos y la situación de los empleados

El viceintendente también se refirió a las tareas que comenzaron a realizar desde la nueva administración y destacó algunos cambios en los servicios urbanos.

“De a poco se están limpiando las calles, se ha iluminado la ciudad y el empleado tiene seguridad cuando antes tenía incertidumbre”, afirmó.

Sobre el proceso de transición, explicó que inicialmente se desarrolló de manera ordenada, aunque luego surgieron dificultades. Además, confirmó que se encuentra en marcha una auditoría para revisar el estado de la administración municipal.

“La transición comenzó a ser ordenada, pero con el tiempo se fue empantanando. La auditoría se está llevando a cabo y el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado actuarán después en consecuencia”, señaló.

El reclamo por la coparticipación

Blanco Piazza también cuestionó la utilización política del debate por los fondos de coparticipación y recordó la presentación judicial realizada durante la gestión de Mirolo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Lo de la coparticipación siempre se utilizó como tribuna política. Mirolo hizo una presentación en la Corte Suprema, que dijo que se revea la situación, pero que eran competencias provinciales y municipales”, indicó.

En su interpretación, las dificultades financieras de la comuna no pueden atribuirse exclusivamente a los recursos que recibe. “Cuando a vos no te alcanza porque no haces bien las cosas, empiezas a buscar a otros responsables y lo cierto es que la Provincia siempre ayudó a todos los municipios. Es más de tribuna que real. La situación va a cambiar al administrar bien”, sostuvo.

Las diferencias entre el despacho y las áreas de trabajo

Por último, el viceintendente relató que una de las situaciones que más le llamó la atención al ingresar al edificio municipal fue la diferencia entre las condiciones del despacho de las autoridades y los espacios destinados a los trabajadores.

“Cuando llegamos nos sorprendimos con el despacho y la sala de recepción, que dista mucho de la realidad de la Municipalidad. Me dio vergüenza, y creo que los empleados sentían lo mismo”, expresó.

En esa línea, consideró que los espacios de trabajo deberían reflejar otras prioridades dentro de la administración. “Me parece que no está bien hacer esa diferencia y, si tiene que haber un lugar que esté mejor, debe ser donde están los trabajadores”, concluyó.