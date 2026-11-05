Renunció el presidente de Paraguay en medio de la crisis bancaria

Lo tildaron de “delincuente de saco y corbata”. El jefe de Estado del país vecino tenía acciones del conglomerado que controlaba Ueno Bank.

Hoy 14:17

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció en medio de la crisis bancaria y las protestas contra su gobierno. Fue en pleno debate de la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de Paraguay en la que se trata el juicio político al presidente por la crisis bancaria del Ueno Bank, vinculado al mandatario, que dejó a sus ahorristas sin acceso inmediato a sus fondos. El presidente de la Cámara, Raúl Latorre, dijo en cambio que Peña “está convencido de su inocencia” y que “quiere dar batalla”.

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El gobernante Partido Colorado de Paraguay había anticipado su respaldo al pedido de juicio político a Peña. El espacio liderado por el expresidente Horacio Cartes adelantó en un comunicado en X: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.

Previo al inicio de la sesión legisladores de diversas bancadas se unieron en el grito de ‘Fuera Santi’ en el recinto parlamentario, y calentaron el clima del debate de juicio político a Peña, en medio de un escándalo político y financiero, con fuerte impacto social por el “corralito” a más de tres millones de ahorristas.

Duras críticas del oficialismo y la oposición contra Santiago Peña, en el debate del pedido de juicio político al presidente de Paraguay

El diputado colorado, Alejandro Aguilera, confirmó en el plenario que votará a favor de la acusación contra Peña: “Ante los hechos punibles que probablemente se cometieron en Ueno, ante la imputación, no puedo fingir demencia y hacer como si fuera que no está pasando absolutamente nada”.

Aguilera, que renunció a la vicejefatura de la bancada oficialista, dijo que tomó una “decisión profunda” y que acompañará el juicio político porque considera que “lo correcto es estar del lado de la gente”.

El diputado opositor, Raúl Benítez, advirtió sobre el crecimiento patrimonial “sin justificación” de Peña, lo acusó de destrozar la institucionalidad del país “para hacer plata él y su grupo” y lo trató de “delincuente de saco y corbata”.

Benítez planteó: “Hay recordar a todas las familias, a todos los ciudadanos trabajadores, a los funcionarios que están acá, a los que hacen delivery, que hoy no saben dónde está su plata. “Peña no se tiene que ir a su casa, se tiene ir a Tacumbú (donde funciona una penitenciaría)”.

El liberal, Rodrigo Blanco, uno de los principales impulsores del juicio político a Peña, alertó sobre un “quiebre de toda la confianza de la ciudadanía” en el sistema financiero", y criticó: “Hoy le toca al pueblo paraguayo pagar esta joda”.

El legislador, Mauricio Espínola, oficialista disidente, cuestionó: “El pueblo paraguayo perdió la confianza en quien tenía que cuidar su plata, tenemos que recuperar hoy esa confianza, no mañana ni la próxima semana. Tenemos que cerrar esta historia de terror, donde el presidente usó toda su lapicera para su beneficio propio. Peña es el responsable de la mayor estafa al pueblo paraguayo”.

Otro liberal, Enrique Buzarquis, dijo que “lo único gigante que va a quedar es la mayor estafa del siglo en la República del Paraguay”. El diputado tildó a Peña de “sicario de guante blanco” que terminó con los sueños de los paraguayos que depositaron su plata en Ueno Bank. El legislador ironizó con el lema del “Paraguay gigante” que Peña impulsó desde el inicio de su gestión.

Las vinculaciones de Santiago Peña con el escándalo con el banco Ueno en Paraguay

Peña quedó envuelto esta semana en una tormenta política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención y disolución de Ueno, un banco que tiene como clientes a cerca de la mitad de la población, de 6,1 millones personas en total, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.

La medida derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones, mientras miles de ahorradores intentaban movilizar sus cuentas. En el banco están depositados millonarios recursos de entidades públicas. La entidad además patrocinaba equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Peña fue vinculado con la entidad porque tenía acciones en Ueno Holding, el conglomerado que agrupa a la desaparecida institución bancaria, aunque su presidente, Juan Manuel Gustale -actualmente detenido-, dijo que no tenía nexo alguno.