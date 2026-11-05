León XIV en Argentina: el Poder Legislativo adhiere al asueto administrativo del martes 10 dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial

El país y la provincia se preparan para días históricos por la visita del Sumo Pontífice a nuestro país.

Hoy 12:06

A través de una resolución rubricada por el vicegobernador de la provincia y presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos Silva Neder, el Poder Legislativo se adhirió a lo dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo mediante el cuál declaró asueto administrativo para el próximo martes 10 de noviembre con motivo de la visita al país de Su Santidad el Papa León XIV.

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En el decreto, el gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, expresa que la medida responde a una solicitud del Arzobispado de Santiago del Estero, presentada por el cardenal Vicente Bokalic Iglic, C.M., arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, con el fin de facilitar la participación de los santiagueños en las celebraciones litúrgicas y los encuentros pastorales previstos para esa jornada en Córdoba, conforme a la agenda oficial de la Santa Sede.

En sus fundamentos, el decreto destaca la condición de Santiago del Estero como Sede Primada del país, el arraigo de las tradiciones religiosas en la identidad de su pueblo y que este acontecimiento representa un hecho de profunda trascendencia tanto en el plano institucional como en la vida espiritual de la población.