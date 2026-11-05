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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2026 | 26º
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Cuenta regresiva para la 4ª Fiesta Fantasmal en el Club Dorrego

Se realizará el sábado 28 desde las 22 horas, con música en vivo, artistas invitados, foodtrucks y una propuesta que celebra a la escena independiente santiagueña.

Hoy 11:09

El sábado 28 de noviembre, Fantasmas de Nadie realizará una nueva edición de la Fiesta Fantasmal, una propuesta que busca ir más allá de un recital y convertirse en un espacio de encuentro para la música, la escena independiente y la comunidad artística de Santiago del Estero.

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La cuarta edición se desarrollará en el Club Dorrego, ubicado en 24 de Septiembre 1100, desde las 22 horas.

La grilla contará con la participación especial de Viejas Locas por Fachi y Abel, Juan Terrenal, desde Córdoba, DJ Grillo y el ganador o ganadora del certamen Semillero Fantasmal.

Además, la Fiesta Fantasmal fue declarada de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante de Santiago del Estero, un reconocimiento que destaca el valor de la propuesta como espacio de expresión y promoción de la actividad artística y musical.

La jornada también ofrecerá foodtrucks, música en vivo y diferentes propuestas para compartir entre amigos durante toda la noche.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse a través de Alpogo.com y en Black Store, Pellegrini 125, galería Miguelito.

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