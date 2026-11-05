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Policiales

Saqueo rural en Los Juríes: vio a ladrones cargando un bulto y descubrió que le desvalijaron el campo

Entre herramientas de trabajo y objetos de valor, los delincuentes desvalijaron una vivienda y un galpón durante la tarde.

Hoy 10:30

Durante la tarde del domingo, el encargado del Campo El Corralito se cruzó con dos sospechosos que escapaban cargando un bulto. Minutos después, al llegar al casco de la estancia, confirmó lo peor: le habían reventado las puertas de la casa y del galpón.

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El sereno, identificado como José Ilario Altamiranda (60), reconoció a uno de los sospechosos como un tal Villalba, oriundo de la zona rural de Añatuya, quien operaba junto a un cómplice.

Con total impunidad, los malvivientes se alzaron con un botín pesado: una motobomba Honda roja en funcionamiento; un televisor negro y un conversor de corriente azul., una arma blanca con mango de cuerno de ciervo y una caja de chapa negra con tubos de gran porte (del N° 19 al N° 56).

Tras la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria Nº 48, el fiscal de turno de Añatuya, Dr. Ezequiel Bustamante, tomó cartas en el asunto y caratuló preventivamente el expediente como supuesto delito de robo calificado.

En este marco, el magistrado ordenó una batería de medidas urgentes: la realización de un acta de constatación en el lugar del hecho, acompañada de un croquis ilustrativo y un riguroso registro fotográfico. Asimismo, se dispuso la colaboración directa de la Sección de Robo y Hurto para dar con el paradero de Villalba y su cómplice, con el firme objetivo de recuperar lo robado y devolver la paz a los trabajadores de la región.

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