“No fueron 50, fueron 200”: el fuerte relato de dos mujeres trans atacadas en los bosques de Palermo

Valen y Lana contaron cómo vivieron la agresión ocurrida durante la madrugada del domingo y aseguraron que el grupo de atacantes era mucho más numeroso de lo que había trascendido.

Hoy 10:07

Dos de las mujeres trans agredidas en los bosques de Palermo rompieron el silencio y brindaron detalles sobre el violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo.

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En diálogo con el influencer Martín Cirio, Valen y Lana aseguraron que el grupo de jóvenes y adolescentes que participó del ataque era considerablemente mayor al que se había mencionado inicialmente.

“Eran aproximadamente 200 personas. Se habla de que fueron 50 o 40, pero no, fueron más o menos 200 en bicicleta”, relató Valen, quien aseguró haber sido una de las mujeres más golpeadas.

Según su testimonio, alrededor de diez trabajadoras sexuales trans quedaron en uno de los sectores donde se concentró la agresión. “A cinco realmente nos rompieron la cabeza”, afirmó.

Valen sostuvo además que el ataque habría sido organizado previamente. “Fue armado, premeditado, porque se organizaron”, expresó, y señaló que los agresores utilizaron palos, piedras y otros elementos durante la golpiza.

Por su parte, Lana coincidió en que la cantidad de personas que aparecen en los videos difundidos en redes no reflejaría la magnitud total del grupo. “En el video se veía muy poca gente, pero eran muchos más”, aseguró.

La Justicia investiga el ataque

El episodio ocurrió en inmediaciones de avenida de los Ombúes y Andrés Bello, luego de una bicicleteada nocturna cuyo recorrido original no incluía el sector donde se produjo la agresión.

Según la organización de la convocatoria, un grupo ajeno al recorrido oficial habría desviado a parte de los participantes hacia los bosques de Palermo, donde posteriormente se registraron los incidentes.

La causa quedó a cargo de la fiscal Andrea Scanga, especializada en discriminación, y por el momento se investiga como lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

La Justicia ordenó además el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y trabaja en la identificación de testigos y participantes para reconstruir cómo se desarrolló el ataque.