Añatuya: denuncian a dos hermanos por golpear a un adolescente de 13 años

El hecho ocurrió en pleno corazón de la ciudad. La víctima, un menor de edad, fue agredido físicamente por vecinos que se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Hoy 10:36

Una nueva denuncia por agresión sacude a la comunidad de Añatuya. De acuerdo con el informe oficial emitido por la Comisaría Comunitaria Nº 4 de la Mujer y la Familia, un adolescente de 13 años fue víctima de una golpiza perpetrada por dos vecinos en las primeras horas del día en pleno barrio Centro.

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La denuncia fue formalizada por la madre del menor de apellido Carrizo (43), quien se presentó ante las autoridades para relatar el dramático episodio que vivió su hijo de 13 años. Según consta en la exposición policial, el menor le confió a su madre que fue abordado y agredido violentamente con golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

El ataque se registró alrededor de las 6 de la madrugada en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio, en el B° Centro.

Los presuntos agresores fueron identificados como los hermanos Braian “A” (alias Ococha) y Nicolás Lisondo, ambos mayores de edad y trabajadores de una empresa de la zona, con domicilio en el barrio Villa María. De acuerdo con el testimonio recolectado, los sujetos habrían estado en aparente estado de ebriedad al momento del ataque.

Al tomar conocimiento de la situación, el Fiscal de Turno, Dr. Ezequiel Bustamante, ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido, y el hecho fue tipificado preventivamente como supuesto delito de lesiones leves. Además se dispuso la recepción de una declaración informativa al menor damnificado para conocer detalles de la agresión. También se ordenó entrevistar a testigos del hecho, así como recabar un informe de intervención policial del personal que prestaba servicio adicional en el local bailable José Josa durante la madrugada del incidente.

También se labrará un acta de identificación y compromiso con medidas preventivas a los hermanos Lisondo, contemplando además la posible identificación de un tercer involucrado en caso de surgir su nombre durante las entrevistas.

La investigación continúa su curso bajo estrictas directrices judiciales para frenar este tipo de episodios de violencia urbana que afectan la tranquilidad de los vecinos