Casinos del Sol presenta una nueva edición de su Cena Show con música en vivo y promociones especiales

La propuesta se realizará este sábado 24 de octubre en la sede de avenida Belgrano Sur 3511.

Hoy 12:03

Casino del Sol, en Belgrano sur 750 casi Solís, te espera este sábado con mesas de juego vivo, ruletas, carteados y como todos los sábados cena con show en vivo.

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Para este fin de semana pone a elección dos espectáculos, uno en casino Santiago (Belgrano sur 750, entre Mitre y Urquiza) canta Diego Argañaraz a las 23hs y en Casino Belgrano y Solís canta Chantal Glover 23:30hs

Además de la cena con show en vivo e increíbles promociones en gastronomía, con tu consumo en confitería Casino Sur te llevas un voucher para jugar en probar suerte en las máquinas.

En todas nuestras salas se puede probar suerte en modernas máquinas con pozos que siempre superan los 3 millones de pesos.

Casinos del Sol te espera de domingo a jueves de 09:30hs a 04hs y los viernes y sábados hasta las 05hs.