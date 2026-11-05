Central Córdoba despidió a Sebastián Domínguez y Roldán y Contreras asumirán de manera interina

El club santiagueño oficializó la salida del entrenador y de todo su cuerpo técnico. Los dos responsables de conducir al plantel profesional estarán al frente del equipo en el próximo compromiso frente a Lanús.

Hoy 11:39

Central Córdoba confirmó este jueves la salida de Sebastián Domínguez como entrenador del plantel profesional. La decisión fue comunicada oficialmente por la institución, que también informó que los integrantes de su cuerpo técnico dejaron de formar parte del club.

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A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el Ferroviario expresó: “El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución”.

Además, la dirigencia agradeció el trabajo realizado durante el ciclo y les deseó éxitos en sus próximos desafíos.

La principal novedad pasa por quiénes estarán al frente del equipo tras esta determinación. Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras asumirán la conducción técnica de manera interina para el próximo partido.

“De manera interina, la conducción del plantel profesional quedará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras para el próximo partido”, precisó el comunicado firmado por la Comisión Directiva.

La salida de Domínguez se produce en medio de un presente deportivo complicado. Central Córdoba acumula once partidos consecutivos sin conseguir una victoria, con cuatro empates y siete derrotas, una racha que terminó por precipitar el final de su ciclo.

El equipo santiagueño ocupa el último lugar de la Zona A, con 10 puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y nueve derrotas.

El próximo compromiso será frente a Lanús, este domingo desde las 19.30, en el estadio Único Madre de Ciudades. Será el último partido del Ferroviario en el año y el primero bajo la conducción interina de Roldán y Contreras.

De esta manera, Central Córdoba inicia una nueva etapa futbolística y deberá resolver en las próximas semanas quién será el entrenador encargado de conducir el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.