Presunto atentado contra Pullaro: investigan si buscaron un sicario en Santiago del Estero para atacar al gobernador

La causa se inició tras una alerta al 911 y busca determinar si cuatro hombres viajaron hasta la localidad de Selva para contactar a un sicario. El fiscal aclaró que, por ahora, se trata de una hipótesis que debe ser confirmada o descartada.

Hoy 13:25

La Justicia de Santa Fe intenta determinar si existió un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a partir de una serie de llamados al 911 que alertaron sobre una posible conexión con Santiago del Estero.

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Según los datos incorporados a la causa, cuatro hombres de Ceres habrían viajado hasta la localidad de Selva con el supuesto objetivo de contactar a un sicario para concretar el ataque.

La pesquisa comenzó de oficio luego de la alerta recibida por el sistema de emergencias. El fiscal Emiliano Odriozola remarcó que, por el momento, se trata de una hipótesis que deberá ser confirmada o descartada.

“Es una hipótesis y justamente por ser una hipótesis merece ser investigada a los fines de acreditarla o desacreditarla”, explicó.

La posible conexión con Selva

De acuerdo con la información que dio origen a la causa, otra persona habría sido señalada como la encargada de trasladar al supuesto atacante, mientras también se mencionó una propiedad que podría haber sido utilizada como lugar de refugio.

A partir de esos datos, la Fiscalía ordenó preservar los audios del 911, analizar comunicaciones y revisar cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de las personas mencionadas.

En paralelo, se realizaron tres allanamientos en Ceres y en uno de los procedimientos fue detenido un hombre de 66 años. Durante el operativo también se secuestró un revólver calibre .32 con cinco cartuchos.

El fiscal aclaró que esa detención no está vinculada directamente con el presunto atentado, sino con la tenencia ilegítima del arma hallada durante el procedimiento.

Mientras tanto, continúan las medidas para establecer si realmente existió una planificación contra Pullaro o si la denuncia que dio origen a la causa resultó ser falsa.