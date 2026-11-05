Gimnasia recibe a Belgrano en un duelo clave por los puestos de clasificación del Torneo Clausura

El Lobo, que ya tiene asegurado el tercer lugar de la Zona B, enfrentará al Pirata, que buscará una victoria para intentar disputar los octavos de final como local.

Hoy 13:47

Gimnasia de La Plata y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este jueves desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos ya están clasificados a los playoffs, pero el conjunto cordobés necesita sumar de a tres para mejorar su ubicación.

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El Lobo llega con tranquilidad después de vencer 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitió alcanzar los 28 puntos en la Zona B y asegurar el tercer puesto. Además, con 54 unidades en la tabla anual, consiguió su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Por su parte, Belgrano ocupa el quinto lugar y necesita ganar para intentar terminar cuarto y jugar los octavos de final en Córdoba. Sin embargo, también depende de que River no derrote a Aldosivi. Si el Millonario gana, el Pirata deberá imponerse por una diferencia de cuatro goles mayor que la del conjunto de Núñez.

En cuanto a las formaciones, el entrenador de Gimnasia, Ariel Pereyra, podría preservar a Ignacio Fernández, quien acumula cuatro tarjetas amarillas y corre el riesgo de perderse el inicio de los playoffs si recibe otra amonestación. Del otro lado, Ricardo Zielinski buscará conseguir un triunfo que le permita a Belgrano mejorar su posición.

El encuentro será dirigido por Luis Lobo Medina, con Andrés Merlos en el VAR, y contará con transmisión televisiva de TNT Sports.