Racing cierra un año para el olvido ante Barracas Central con una baja y una duda en el equipo

La Academia afrontará su último partido de 2026 sin Mateo Martínez y con la incógnita sobre quién reemplazará a Maravilla Martínez. Chirola Romero prepara el once para visitar al Guapo.

Hoy 15:22

Racing Club se prepara para disputar su último partido del año este viernes ante Barracas Central, en el estadio Claudio Tapia, por el Torneo Clausura 2026. El entrenador interino Chirola Romero tendrá una baja confirmada y una duda importante en la formación titular.

La ausencia será la de Mateo Martínez, quien arrastra una sobrecarga muscular y no estará disponible para enfrentar al Guapo. En su lugar, el principal candidato a ingresar es Matías Pérez.

La otra incógnita está en el ataque, donde el técnico deberá reemplazar a Adrián "Maravilla" Martínez, quien sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha. Las alternativas que maneja el cuerpo técnico son Elías Torres y Francisco Fraga.

La Academia cerrará una temporada complicada, marcada por las eliminaciones en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Además, marcha 12° con 15 puntos en el Clausura, quedó afuera de los playoffs y no logró clasificarse a competencias internacionales para 2027, cortando una racha de 12 años consecutivos.

Mientras el equipo se prepara para despedir el campeonato, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador. Entre los principales candidatos aparecen Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez y Mauricio Pellegrino, pensando en la próxima temporada.