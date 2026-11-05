Boca pierde a Rodrigo Battaglia para la "final" ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

El mediocampista arrastra molestias en el tendón de Aquiles, donde fue operado en febrero, y no estará disponible para el partido del sábado, en el que el Xeneize buscará quedarse con el primer puesto de la tabla anual.

Hoy 14:52

Boca Juniors sufrió una baja importante de cara al decisivo encuentro del próximo sábado ante Defensa y Justicia. El mediocampista Rodrigo Battaglia no será convocado por Rodolfo Arruabarrena debido a una molestia en el tendón de Aquiles, zona en la que fue operado a comienzos de febrero.

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El futbolista había regresado recientemente a las canchas después de una prolongada recuperación y recuperó protagonismo en el equipo. Sin embargo, las molestias físicas obligaron al cuerpo técnico a preservarlo para evitar complicaciones mayores.

La situación también explica por qué Arruabarrena decidió utilizar a Tomás Belmonte cuando Leandro Paredes dejó el campo durante el Superclásico frente a River, en lugar de recurrir a Battaglia.

El mediocampista había estado casi 11 meses sin jugar debido a una lesión crónica en el tendón de Aquiles. Tras su recuperación, fue titular ante Talleres y también frente a Vasco da Gama en el Maracaná, donde reemplazó al lesionado Paredes.

Pese a tratarse de una ausencia sensible, en el club no existe una preocupación importante por su estado físico, ya que consideran que las molestias pueden estar relacionadas con la acumulación de minutos después de tanto tiempo de inactividad. Mientras tanto, Boca buscará cerrar la fase regular del Torneo Clausura con una victoria ante Defensa y Justicia que le permita quedarse con el liderazgo de la tabla anual.