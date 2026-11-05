El ataque de la rueda voladora: caminaba tranquilo y sufrió un fuerte golpe

Una persona recibió un brutal golpe de una rueda que se había desprendido de un automóvil. Por suerte solo fueron lesiones leves.

Hoy 14:44

Se desprendió una rueda y le pegó a un peatón Un joven de 19 años caminaba por Avenida Los Leones, en Providencia, Santiago de Chile, cuando un neumático se desprendió de un coche y lo golpeó.

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Sufrió lesiones en la frente y el tórax, por lo que fue trasladada a un hospital, donde se descartaron heridas de gravedad.

Por su parte, el conductor explicó que había sacado el auto de un taller mecánico dos días antes.

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Sin embargo, la causa del desprendimiento todavía no está esclarecida