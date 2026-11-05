Bronca en River: Gonzalo Montiel recibiría tres fechas de suspensión por su expulsión ante Boca

El lateral del Millonario podría perderse el cierre de la fase regular y los primeros partidos de los playoffs del Torneo Clausura. En Núñez hay malestar por la posible sanción.

Hoy 14:49

River Plate recibió una noticia que generó fuerte malestar en Núñez: Gonzalo Montiel recibiría tres fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca. El Tribunal de Disciplina de la AFA dará a conocer este jueves la resolución definitiva, aunque todo indica que el lateral tendrá una sanción mayor a la esperada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El campeón del mundo vio la tarjeta roja por "juego brusco grave" tras una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. De confirmarse el castigo, se perderá el encuentro ante Aldosivi, los octavos de final del Torneo Clausura y un tercer compromiso, que podría corresponder a los cuartos de final o al inicio del Apertura 2027.

La bronca en River también está relacionada con la actuación del árbitro Nicolás Ramírez. Desde el club consideran que Blanco protagonizó una acción similar contra Tobías Andrada sin recibir la misma sanción. Incluso, el presidente Stéfano Di Carlo confirmó que solicitaron formalmente que el juez no vuelva a dirigir al Millonario.

Otro punto que genera malestar son los antecedentes disciplinarios del campeonato. De las 11 expulsiones anteriores por juego brusco en el Clausura, tres fueron castigadas con una fecha y ocho con dos, aunque una de estas últimas sanciones fue posteriormente reducida.

Ante la ausencia de Montiel, el entrenador tendrá como alternativa al uruguayo Matías González, quien se perfila para ocupar el lateral derecho. Por su parte, Lucas Martínez Quarta recibiría solamente una fecha de suspensión por su expulsión en el Superclásico, al haber impedido una oportunidad manifiesta de gol.