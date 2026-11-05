El riesgo país superó los 900 puntos y alcanzó su nivel más alto en más de un año

El indicador de JP Morgan trepó con fuerza este jueves, mientras los bonos soberanos y las acciones argentinas registraron importantes caídas. El mercado también sigue de cerca el escenario político y financiero de cara a 2027.

Hoy 14:34

El riesgo país de la Argentina volvió a subir este jueves y superó los 900 puntos básicos, en medio de una jornada negativa para los bonos soberanos y las acciones locales.

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El indicador elaborado por JP Morgan llegó a ubicarse en torno a las 918/920 unidades, con una suba cercana al 8% respecto del cierre anterior. De esta manera, alcanzó su nivel más alto en más de un año.

En lo que va de noviembre, el riesgo país acumula un incremento superior al 16%, mientras que durante 2026 la suba supera el 60%.

Caen los bonos y las acciones argentinas

La escalada del indicador se produjo en paralelo con una caída de los bonos argentinos en dólares, que retrocedieron hasta alrededor de un 4% en algunos casos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también operaron con fuertes bajas. Mercado Libre llegó a caer 14,4%, seguida por Banco Supervielle, con una baja del 5,8%, y Edenor, que perdió 4,9%.

En el mercado local, el S&P Merval registró una caída cercana al 3%, en otra señal de la presión que atraviesan los activos argentinos.

Entre los factores que sigue de cerca el mercado aparecen el contexto internacional tras las elecciones en Estados Unidos, las expectativas sobre el escenario electoral argentino de 2027 y los compromisos de deuda que deberá afrontar el país el próximo año.

Qué pasa con el dólar

En paralelo, el dólar oficial se vendía a $1.570 en el Banco Nación, sin cambios respecto del cierre anterior.

Por su parte, el dólar blue cotizaba a $1.550, con una baja de $10.

El mercado mantiene ahora la atención puesta en la evolución de los activos argentinos, la acumulación de reservas y la posibilidad de que el país pueda recuperar mejores condiciones de financiamiento externo.