Pozo Hondo: detuvieron a otro sospechoso por el abuso sexual de una adolescente

La causa por el ataque denunciado por una joven de 15 años sumó un nuevo detenido. Días atrás había sido arrestado un hombre de apellido Cardozo, mientras la Justicia continúa investigando la posible participación de otros involucrados.

Hoy 13:44

La investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años en Pozo Hondo registró un nuevo avance con la detención de otro de los sospechosos vinculados al caso.

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La novedad se conoce luego del arresto de un hombre de apellido Cardozo, concretado el martes 3 de noviembre, quien quedó alojado en una dependencia policial de la localidad. En ese momento, los investigadores también procuraban establecer la participación de otros dos jóvenes señalados en la causa.

El hecho denunciado habría ocurrido durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, luego de que la adolescente asistiera a una fiesta en el boliche The King, en Pozo Hondo. La joven había sido encontrada inconsciente en inmediaciones del establecimiento y posteriormente habría relatado a su madre que fue víctima de un ataque sexual.

A partir de la denuncia, la Fiscalía dispuso distintas medidas para reconstruir lo sucedido, reunir testimonios y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los sospechosos.

El caso también generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del local bailable y los controles municipales, por lo que se plantearon pedidos de explicaciones sobre su habilitación, las inspecciones realizadas y las condiciones de seguridad del predio.

Con esta nueva detención, la investigación suma otro sospechoso bajo custodia, mientras la Justicia continúa con las actuaciones para esclarecer el episodio.