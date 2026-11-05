Accidente de tránsito en Jujuy genera caos vehicular

Un accidente de tránsito en el centro de Jujuy involucró a tres vehículos y causó congestión en las inmediaciones de la Legislatura provincial sin dejar heridos.

Hoy 14:22

Un accidente de tránsito ocurrido en el centro de la ciudad de Jujuy, específicamente frente a la Legislatura provincial, ha generado importantes congestiones en la circulación vehicular. El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 11:40, involucró a dos camionetas y un automóvil, provocando únicamente daños materiales y, afortunadamente, sin heridos.

Según fuentes policiales, el triple choque se produjo en la calle Canónigo Gorriti, en el tramo cercano a la intersección con la calle Independencia. El caos vehicular se originó cuando un vehículo marca Renault Symbol frenó abruptamente debido a un semáforo en rojo, lo que llevó a que una camioneta Volkswagen Amarok lo impactara levemente y, a su vez, fuera colisionada por una Toyota Hilux.

El Tribuno de Jujuy estuvo presente en el lugar del siniestro y constató que la Toyota Hilux sufrió los daños más severos en su trompa, sugiriendo que este vehículo podría haber llegado a la escena a mayor velocidad que los otros involucrados. El impacto generó una reacción inmediata del personal policial que se encontraba en funciones en la Legislatura, quienes se desplazaron rápidamente para verificar lo sucedido y gestionar el corte temporal del tránsito.

Además, como parte del procedimiento, se solicitó la presencia del SAME, que al llegar al lugar pudo confirmar que no había personas lesionadas que requirieran asistencia médica. Este hecho es un alivio, dado el potencial de accidentes graves en situaciones similares.

A pesar de la rápida respuesta de las autoridades, el tránsito permaneció interrumpido en el carril que conduce a la avenida 19 de Abril durante poco más de una hora. Este es un momento crítico del día en el que la circulación de vehículos suele ser alta, lo que exacerbó la congestión en las calles adyacentes.

El peritaje que llevará a cabo la Dirección de Criminalística será fundamental para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades. Se espera que los resultados de este informe ayuden a prevenir futuros incidentes similares en esta transitada zona de Jujuy.

La colaboración entre los organismos de seguridad y el SAME demuestra la importancia de una respuesta coordinada ante situaciones de emergencia, resaltando la necesidad de seguir mejorando los protocolos de seguridad vial en áreas con alta densidad de tráfico.