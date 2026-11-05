EN VIVO I Tras perder el Superclásico, River visita a Aldosivi con la obligación de ganar para asegurar su lugar entre los primeros del Clausura

El Millonario buscará recuperarse de la derrota ante Boca y terminar entre los cuatro mejores de la Zona B. El partido se jugará este jueves desde las 15 en Mar del Plata.

Hoy 16:43

River Plate visitará este jueves a Aldosivi, desde las 15, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará una victoria que le permita asegurar el cuarto puesto de la Zona B y disputar los octavos de final como local.

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