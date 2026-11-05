Las chicas del Santiago Lawn Tennis se consagraron subcampeonas regionales de hockey en Tucumán

La Séptima Blanca del club santiagueño tuvo una destacada actuación en el Regional de Clubes “D” Sub 14 y alcanzó la final del certamen, donde cayó por penales ante Los Teros A.
La Séptima Blanca del Santiago Lawn Tennis Club protagonizó una gran campaña en el Regional de Clubes “D” Sub 14 de hockey, disputado en Tucumán, y se consagró subcampeona regional 2026 tras llegar invicta a la definición del torneo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El camino comenzó el jueves 29 de octubre con una victoria por 1 a 0 ante San Martín B. Al día siguiente, las santiagueñas consiguieron una contundente goleada por 5 a 1 frente a Los Teros B y posteriormente igualaron 1 a 1 con Jockey B, resultado que les permitió avanzar a las semifinales.
En esa instancia se produjo un duelo especial entre dos representantes de la misma institución. La Séptima Blanca derrotó por 2 a 0 a la Séptima Negra del Santiago Lawn Tennis y consiguió el pasaje a la gran final del certamen.
En el encuentro decisivo, las santiagueñas enfrentaron a Los Teros A en un partido muy disputado que terminó 1 a 1 en el tiempo reglamentario. La definición se trasladó a los penales, donde el conjunto rival logró imponerse y quedarse con el título.
La delegación del Santiago Lawn Tennis Club estuvo integrada por 19 jugadoras, bajo la conducción del entrenador Terma Alderete, junto a su auxiliar Sebastián Soriano y las managers Fernanda Cipolla y Belén Dalale.
Más allá del subcampeonato, la participación dejó una experiencia de crecimiento deportivo y humano para las jóvenes jugadoras, quienes contaron con el acompañamiento permanente de sus familias y cerraron una destacada actuación representando al hockey santiagueño.