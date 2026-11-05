Accidente automovilístico en Bañado de Ovanta provoca daños significativos

Un grave accidente de auto ocurrió en la Ruta Nacional 64, en Bañado de Ovanta, dejando un Renault Kwid volcado y daños materiales considerables.

Hoy 15:24

En las primeras horas de este miércoles, un grave accidente automovilístico tuvo lugar en la Ruta Nacional 64, específicamente a la altura del acceso principal a la localidad de Bañado de Ovanta, en el departamento Santa Rosa. Este siniestro vial ha causado un gran impacto en la comunidad local y ha generado preocupaciones sobre la seguridad en las carreteras.

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El vehículo involucrado es un Renault Kwid de color naranja, que perdió el control y se despistó de la cinta asfáltica, resultando volcado entre los arbustos de la banquina. Los daños materiales en el automóvil son significativos, incluyendo abolladuras en el techo y laterales, así como la destrucción total de la luneta trasera y rajaduras en el parabrisas. Estos daños evidencian la violencia del accidente y la magnitud del impacto.

Las autoridades locales han señalado que un equipo de la comisaría local y peritos de la Policía de Catamarca se han desplazado al lugar del siniestro para realizar las investigaciones pertinentes. A través de estos peritajes se busca determinar la mecánica del accidente, así como las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre el estado de salud del conductor ni de posibles acompañantes. La falta de información genera incertidumbre entre los familiares y amigos de los involucrados en el accidente, que esperan noticias sobre su bienestar.

En respuesta a la situación, el 11° Distrito Catamarca de Vialidad Nacional emitió un comunicado de alerta para advertir a los usuarios de la Ruta Nacional 64 sobre la presencia de unidades de emergencia y equipos periciales trabajando en la zona. Se insta a los automovilistas a reducir la velocidad al aproximarse al área del accidente y a respetar la señalización preventiva.

Los organismos de seguridad han reiterado la importancia de acatar las indicaciones del personal policial que se encuentra a cargo del ordenamiento del tránsito en el lugar. Este llamado a la precaución es fundamental para evitar más incidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

El accidente en Bañado de Ovanta pone de relieve la necesidad de mantener una mayor vigilancia y control en las rutas nacionales, así como la importancia de la educación vial entre los conductores. La seguridad en las carreteras es un tema que debe ser prioritario para todos los ciudadanos.