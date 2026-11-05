El director de Vialidad Nacional confirmó que la autovía Santiago-Termas llegará hasta el límite con Tucumán

Marcelo Campoy supervisó los trabajos sobre la Ruta Nacional 9 y anunció que la obra sumará otros 17 kilómetros desde Las Termas de Río Hondo. Además, estimó que el tramo actual podría finalizar entre abril y mayo de 2027.

Hoy 15:13

El titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, llegó este jueves a Santiago del Estero para supervisar los trabajos de construcción de la autovía Santiago del Estero-Las Termas de Río Hondo y confirmó que la obra tendrá continuidad hasta el límite con la provincia de Tucumán.

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En diálogo con Noticiero 7, Campoy destacó el avance alcanzado y precisó que la inversión actual supera los 300.000 millones de pesos.

“Tenemos instrucciones directas de hacer un nuevo anuncio y continuar esta autovía desde la finalización que tenemos ahora en Termas hasta el límite con Tucumán. Son otros 17 kilómetros”, afirmó.

El funcionario explicó que el nuevo tramo comenzará una vez que avance la obra actualmente en ejecución y remarcó que la intención es completar la conexión vial hasta el límite interprovincial.

Cuándo estaría terminada la autovía Santiago-Termas

Respecto de los plazos, Campoy señaló que, al ritmo actual de los trabajos, la obra podría quedar completamente finalizada entre abril y mayo de 2027.

“Estimamos que en abril se podría terminar tranquilamente”, sostuvo, aunque posteriormente indicó que entre abril y mayo deberían estar concluidas también las tareas complementarias.

Entre los trabajos pendientes mencionó el calce de banquinas, la demarcación horizontal, la pintura y la señalización vertical.

Campoy destacó además que la transformación en autovía permitirá reducir los riesgos de accidentes y explicó que, una vez terminada, la traza quedará incluida dentro del esquema de concesión, con la obligación de realizar tareas de mantenimiento durante los próximos 20 años.

Figueroa respondió a las críticas por el financiamiento nacional

Durante la recorrida también estuvo presente el referente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, quien rechazó los cuestionamientos hacia el Gobierno nacional por un supuesto desfinanciamiento de la provincia.

Figueroa destacó la continuidad de la autovía y sostuvo que el esquema impulsado por Nación busca incorporar inversión privada para obras de infraestructura y mantenimiento vial.

“La Nación viene cumpliendo”, sostuvo el dirigente libertario durante sus declaraciones a Noticiero 7.