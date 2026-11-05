El Centro de Jubilados Tradición organiza un viaje a Catamarca para disfrutar de un fin de semana especial

La propuesta incluye traslado a San Fernando del Valle de Catamarca, estadía con media pensión y una excursión a El Rodeo. La salida está prevista para el viernes 27 de noviembre.
El Centro de Jubilados Tradición invita a participar de una propuesta turística para disfrutar de un fin de semana diferente en San Fernando del Valle de Catamarca, combinando naturaleza, cultura, paisajes y buena compañía.
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El viaje está programado con salida el viernes 27 de noviembre y regreso el domingo 29 de noviembre, ofreciendo a los participantes la oportunidad de conocer y recorrer algunos de los atractivos de la provincia vecina.
La propuesta contempla un sistema de media pensión e incluye una excursión a El Rodeo, una localidad reconocida por sus paisajes naturales y su entorno serrano.
Desde la organización destacaron que la iniciativa busca brindar una experiencia de recreación, encuentro y disfrute, en un ambiente de compañerismo.
Las personas interesadas en obtener más información sobre el viaje pueden acercarse al Centro de Jubilados Tradición, ubicado en Patrocinia Díaz 650.