Independiente recupera a Iván Marcone, pero pierde a Santiago Montiel para el duelo clave ante Riestra

El Rojo tendrá una vuelta importante y una baja sensible para el partido del viernes, en el que buscará asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Hoy 13:54

Independiente se prepara para afrontar un encuentro decisivo ante Deportivo Riestra por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El entrenador Jadson Viera podrá contar nuevamente con Iván Marcone, aunque no tendrá disponible a Santiago Montiel por acumulación de tarjetas amarillas.

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El partido se disputará este viernes desde las 19.15 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El Rojo necesita una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final sin depender de otros resultados.

Marcone regresa después de cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a las cinco amarillas en la derrota por 1 a 0 ante Boca. Durante su ausencia, en el empate 1 a 1 frente a Defensa y Justicia, el juvenil Facundo Cruz ocupó su lugar en el mediocampo, mientras que Maximiliano Meza llevó la cinta de capitán.

La principal preocupación pasa por la ausencia de Santiago Montiel, quien recibió su quinta amonestación ante el Halcón de Varela. El extremo fue uno de los futbolistas más determinantes del equipo durante el campeonato, por lo que su baja representa un problema para el cuerpo técnico.

En cuanto a las posibilidades de clasificación, si Independiente empata, necesitará que San Lorenzo no le gane a Platense y Unión tampoco derrote a Vélez. En caso de perder, deberá esperar que ninguno de esos dos equipos sume puntos para poder avanzar a los playoffs.