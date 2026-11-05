Milei se reunió nuevamente con Isabel Díaz Ayuso durante su visita a España

El Presidente argentino mantuvo un segundo encuentro con la titular de la Comunidad de Madrid en poco más de dos semanas.

Hoy 16:46

El presidente argentino Javier Milei volvió a reunirse este jueves con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante su visita a España. Se trató del segundo encuentro entre ambos dirigentes en poco más de dos semanas, en una nueva muestra de la cercanía política que mantienen.

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La reunión se produjo luego de la participación de Milei en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde compartió espacio con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Ambos protagonizaron un saludo breve y distante ante el rey Felipe VI, aunque no tenían prevista una reunión bilateral.

El nuevo encuentro con Díaz Ayuso tuvo lugar después de la reunión que habían mantenido el 21 de octubre, en la Sala Canal de Isabel II, que se extendió durante aproximadamente dos horas y se desarrolló a puertas cerradas. En aquella oportunidad, según trascendió desde el Gobierno madrileño, conversaron sobre política internacional y la situación de España y Argentina.

Además, durante esa reunión, la dirigente española invitó a Milei a participar de la Cumbre Iberoamericana, a la que el mandatario argentino finalmente asistió pese a los fuertes cuestionamientos que había realizado contra Sánchez durante su anterior visita al país europeo.

Milei había llegado a Madrid el miércoles y, durante esa misma noche, mantuvo una reunión presencial con Santiago Abascal, presidente de Vox. El encuentro también tuvo relevancia política, ya que en su visita anterior ambos habían dialogado mediante una videollamada, lo que había generado versiones sobre un posible distanciamiento.

En esta oportunidad, la reunión permitió volver a mostrar la afinidad entre el Presidente argentino y el referente de la derecha española.

Por otra parte, Milei no participó de la ceremonia inaugural de la cumbre ni de la cena organizada por los Reyes de España en el Palacio Real, aunque sí estuvo presente en el plenario del encuentro internacional.