Accidente trágico en Salta cobra la vida de una santiagueña

Un grave accidente en la Ruta Nacional 68, a la altura de Osma, resultó en la muerte de una mujer santiagueña, quien fue golpeada por cemento desprendido de un camión.

Hoy 16:49

Un trágico accidente de tráfico se registró en la Ruta Nacional 68, en la localidad de Osma, provincia de Salta, donde una mujer oriunda de Santiago del Estero perdió la vida a causa de un impacto severo. El accidente ocurrió alrededor de las 15:00, en la jurisdicción de Coronel Moldes, mientras la víctima y su familia se trasladaban en un automóvil.

Según informes de medios locales, un camión de transporte de cargas que circulaba por la mencionada ruta sufrió el desprendimiento de su carga, lo que resultó en la caída de al menos dos bolsas de cemento que impactaron directamente en el parabrisas del vehículo familiar. Este violento impacto destrozó el cristal y, lamentablemente, inundó el habitáculo con material en polvo, afectando gravemente a los ocupantes del auto.

Las consecuencias fueron devastadoras, ya que una de las pasajeras experimentó complicaciones respiratorias de extrema severidad en el lugar del accidente. Tras ser rescatada, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital de la localidad de El Carril para recibir maniobras de estabilización. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, minutos más tarde se confirmó su deceso.

De acuerdo a la información proporcionada por los integrantes del cuerpo de Bomberos que intervinieron en la emergencia, se determinó que la causa de muerte fue una asfixia severa derivada de la inhalación masiva de cemento. Este lamentable suceso ha generado conmoción en la comunidad local y en la familia afectada, quienes enfrentan una pérdida irreparable.

Tras el siniestro, efectivos policiales y peritos viales de Salta cortaron preventivamente el tramo de la ruta para llevar a cabo los trabajos de rigor. Este procedimiento es fundamental para esclarecer las causas del accidente y para garantizar la seguridad de los demás usuarios de la vía.

La Justicia ha abierto una causa penal con el fin de determinar las circunstancias que llevaron al desprendimiento de la carga del camión de gran porte. Además, se evaluará el grado de responsabilidad del conductor y de la empresa de transportes en el aseguramiento de la mercadería, lo cual es crucial para evitar que incidentes como este se repitan en el futuro.

Este trágico incidente subraya la importancia de la seguridad en las carreteras y la necesidad de que las empresas de transporte implementen medidas efectivas para asegurar adecuadamente sus cargas, protegiendo así la vida de todos los que transitan por las rutas nacionales.